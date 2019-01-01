مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والغيابات

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20 يوم الجمعة القادمة 25 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 صفر 1441 هجريًا، والتي ستبدأ بمباراة بين فياريال ضد ألافيس على ملعب لا سيراميكا.

وفي اليوم الثاني من الجولة سيحل مايوركا ضيفاً على ليجانيس في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، قبل أن يلتقي إيبار ببلد الوليد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وفي ختام اليوم الثاني من الجولة سنكون على موعد مع مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيكو بيلباو، حيث يستضيف الروخي بلانكوس المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في التاسعة مساءً من يوم السبت.

بينما سيشهد اليوم الآخير من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20 أكثر من مباراة هامة، حيث حيث يلتقي ريال سوسيداد بسيلتا فيجو في الواحدة ظهراً على ملعب بالايدوس، قبل أن يحل ريال بتيس ضيفاً على غرناطة في تمام الثالثة عصراً من يوم الأحد.

ويحل إسبانيول صاحب الـ5 نقاط والذي يُقدم موسم من أسوأ مواسمه على الإطلاق ضيفاً على ليفاتي، قبل أن يحل خيتافي ضيفاً على إشبيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على بملعب رامون سانشيز بيزخوان في محاولة لتحسين مركزه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز السابع برصيد 16 نقطة، وفي ختام الجولة سيحل فالنسيا ضيفاً على أوساسونا على ملعب إل سادار في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تم تأجيل كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد الذي كان من المُقرر إقامته يوم السبت القادم، حيث أعلن الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة على أن تُقام في الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة العاشرة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة فياريال - ألافيس لا سيراميكا الجمعة 25 أكتوبر 2019،

26 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دايفيد ميديي خيمينيز beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - مايوركا بوتاركي البلدي السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية إدواردو اجلاسيس beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - إيبار نويفو خوسيه زوريلا السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية خوسيه لويس مونيرا مونتيرا beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو واندا ميتروبوليتانو السبت 26 أكتوبر 2019،

27 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أليخاندرو هرنانديز هرنانديز beIN SPORTS HD 3 سلتا فيجو - ريال سوسيداد بالايدوس الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية بيزارو فالنتين جوميز beIN SPORTS HD 3 غرناطة - ريال بيتيس لوس كارمينيس الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - إسبانيول سيوداد دي فالنسيا الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بابلو جونزاليس فويرتيس beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - خيتافي نويفو خوسيه زوريلا الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - فالنسيا إل سادار الأحد 27 أكتوبر 2019،

28 صفر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 برشلونة - ريال مدريد كامب نو مؤجلة حتى بوم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019،

21 ربيع الآخر 1441، لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3

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أبرز الغائبين عن الجولة العاشرة من اللا ليجا:

للإصابة للإيقاف غوركا جوروزيتا - أتلتيك بيلباو عثمان ديمبيلي - برشلونة شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد فران ميريدا - أوساسونا جواو فيليكس - أتلتيكو مدريد لي كانغ إن - فالنسيا خوسيه خيمينيز - أتلتيكو مدريد لا يوجد نبيل فقير - ريال بيتيس لا يوجد ويليام كارفاليو - ريال بيتيس لا يوجد كيفن فاسكيز كوميسينيا - سلتا فيجو لا يوجد أنخيل مونتورو سانتشيز - غرناطة لا يوجد أويير أولازابال - ليفانتي لا يوجد آسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد أسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد خوسيه جايا - فالنسيا لا يوجد كارلوس سولير - فالنسيا لا يوجد ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد لا يوجد

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: