مبابي محور حديث بيريز ومسؤولي ريال مدريد على واتساب!

اللاعب أبهر بيريز..

استطاع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أن يجذب أنظار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مباراة البي آس جي مع جينت، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف نظيفة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخلال هذه المباراة أحرز مبابي هاتريك ليقود به فريق كتيبة توماس توخيل إلى اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط والتي تضم أيضًا ريال مدريد وجلطة سراي التركي.

الصحافة الإسبانية كشفت أن بيريز فور رؤيته لما قدمه مبابي أرسل رسائل إلى مسؤولي ريال مدريد المهمين عبر تطبيق واتساب، حثهم فيها على ضرورة التعاقد مع الدولي الفرنسي من أجل مستقبل أفضل للفريق الملكي.

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"هل رأيتم أداء مبابي؟ لقد سجل هاتريك في الشوط الثاني في نفس الفريق الذي عانينا أمامه منذ أسبوعين." هكذا كانت صيغة رسالة بيريز وفقًا لما نشرته الصحافة الإسبانية.

وتابع "هذه صفقة من شأنها أن تُعجب الجماهير وتجعل أقدامهم على الأرض - إشارة إلى الراحة - وفي نفس الوقت تضع النادي في المقدمة في العشر سنوات المقبلة."

يذكر أن اسم مبابي مرتبط بريال مدريد منذ تألقه في موناكو، قبل أن يخطفه باريس، ورغم ذلك، يظل ريال مدريد يرتبط به في كل سوق انتقالات، وآخرها سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لا سيما وأن الميرنجي دخله بكل قوة وتعاقد مع أسماء كبيرة فقد كان ينقصها اسم الدولي الفرنسي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مبابي قد ألمح في أكثر من مناسبة قبل ذلك أنه قد يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، وسط ترقب من أندية كليفربول، الذي يحلم جماهيره بضمه إلى ثلاثية صلاح وفيرمينيو وماني.

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