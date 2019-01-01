مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق مباريات كأس الخليج العربي 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، وتبدأ بمباريات دور المجموعات التي تتشكل من مجموعتين فقط يتنافس فيها ثماني منتخبات عربية آسيوية للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

تُعد هذه هي النسخة الرابعة والعشرون والتي ستستضيفها دولة قطر ، حيث يتم تناوب الاستضافة بين منتخبات الخليج المُشاركة في البطولة التي تُنظم كل عامين، والتي فعلياً لا تُلعب كل عامين لأسباب كثيرة يتم إلغاء البطولة في بعض السنوات، ولكن على كل حال فقد فالمنتخب العماني هو حامل لقب البطولة في نسختها الآخيرة عام 2017-18 عندما انتصر على المنتخب الإماراتي عن طريق ركلات الترجيح في البطولة التي استضافتها ملاعب دولة الكويت المنظمة.

أوقعت القرعة المنتخب المستضيف رفقة كلٌا من منتخب العراق، منتخب اليمن منتخب الإمارات ، بينما جاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي ضمت كلٌا من منتخب البحرين، منتخب عمان والمنتخب الكويتي، الذي يملك رقماً قياسياً في تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب كاملة.

تبدأ الجولة الأولى من البطولة بمواجهات ساخنة بالطبع حيث لا مجال لمباريات "سهلة" ضمن هذه البطولة، ففي البداية يفتتح منتخب قطر البطولة التي تُنظم على أراضيهم بمواجهة قوية ضد المنتخب العراقي، في حين يلتقي المنتخب الإماراتي بمنتخب اليمن، بينما ستجمع المجموعة الثانية أيضاً لقائين غاية في القوة، الأولى بين منتخب السعودية ومنتخب الكويت، والثانية ستجمع بين عمان والبحرين.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2019-20 بقطر، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20

تعرف على هدافي كأس الخليج العربي خلال العقد الأخير

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة قطر - العراق الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ميلادياً،

29 ربيع الأول 1441 هجرياً.

19:30 السعودية وقطر، 20:30 الإمارات استاد خليفة الدولي KSA SPORTS

Abu Dhabi Sports الإمارات - اليمن الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ميلادياً،

29 ربيع الأول 1441 هجرياً.

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات ملعب الدحيل KSA SPORTS

Abu Dhabi Sports عمان - البحرين الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ميلادياً،

30 ربيع الأول 1441 هجرياً.

17:30 السعودية وقطر، 18:30 الإمارات ملعب الدحيل KSA SPORTS

Abu Dhabi Sports السعودية - الكويت الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ميلادياً،

30 ربيع الأول 1441 هجرياً.

20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإمارات ملعب الدحيل KSA SPORTS

Abu Dhabi Sports

مجموعات كأس الخليج العربي 2019-20 تعرف على أبطال كأس الخليج خلال العقد الأخير

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0