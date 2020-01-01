جدول مواعيد مباريات الأحد 15 مارس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات التي تأجل معظمها بسبب انتشار فيروس كورونا؟

تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لاسيما القارة الأوروبية والوطن العربي وأطراف آسيا وحتى الأمريكيتين، لكن هذا لا يعني انعدم مباريات اليوم 15 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 20 رجب 1441 هجريًا.

من الطبيعي أن تشهد مباريات اليوم منافسات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرهم من الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن معظم هذه المباريات تأجلت بسبب انتشار مرض الكورونا.

تأجلت أيضًا مباريات الدوري المصري ودوري أبطال العرب، كذلك مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واللتان كانتا ستجمعا بين الهلال وأبها، والأهلي والنصر.

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نبقى في الوطن العربي، ونتجه إلى الدوري الجزائري الذي ستشهد مباريات اليوم فيه مباراة بين وفاق سطيف وشبيبة القبائل، وأخرى بين النادي الرياضي القسنطيني واتحاد بسكرة، وخيرة ستجمع بين شبيبة الساورة وشباب أهلي برج بوعريريج.

نبقى في الشمال الأفريقي ونذهب إلى تونس، حيث سنكون على موعد اليوم مع مباريات دور 16 من كأس تونس، وأبرزها ستجمع بين الترجي ومستقبل المرسى، والتي ستجمع بين الصفاقسي وجمعية جربة، ومباراة بين نجم المتولي والنجم الساحلي.

مباريات اليوم في الدوري السوداني ستكون ضمن الأسبوع 25، وسيقابل أهلي مروي هلال الأبيض، وسيواجه هلال الفاشر ومريخ الفاشر.

نطير إلى أوروبا وتحديدًا إلى تركيا، ففي الدوري التركي سيواجه طرابزون سبور اسطنبول باشاكشهير، وسنكون على موعد مع قمة من العيار الثقيل بين جلطة سراي وبشكتاش.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات الأحد 15 مارس 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 مارس "15-3-2020":

الدوري التركي المباراة الموعد القناة الناقلة طرابزون سبور - اسطنبول باشاكشهير 15:00 مصر، 16:00 السعودية Tring Sport 1 جلطة سراي - بشكتاش 18:00 مصر، 19:00 السعودية Tring Sport 1