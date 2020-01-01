موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من الفوز على نظيره الإيطالي أتالانتا فعلى بنتيجة 5-0، اللقاء أقيم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد الريدز للقاء نادي مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 على ستاد الاتحاد وتقام المباراة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الأول فى جدول الموسم الجديد حتى الآن برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، حيث تلقى هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وذلك رغم أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، لكنه لم يتوقف ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتمكن من حسم التأهل مبكراً وطمأن جماهيره ومحبيه في كل مكان، ويأمل الفريق الحفاظ على النتائج الإيجابية ليتمكن من المنافسة وحصد البطولات هذا الموسم.

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة، وتلقى الفريق هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث فاز بنتيجة 0-3 على نادي أوليمباكوس اليوناني، ويتصدر السيتي أيضاً مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق في اللقاء القادم أمام الريدز لتقديم أداء مميز ليتمكن من اقتناص نقاط من المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول والتمكن من المنافسة على اللقب.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت الأحد 8 نوفمبر 2020، الموافق 22 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب الاتحاد.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 8 نوفمبر 2020،

22 ربيع الأول 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ملعب الاتحاد

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي في مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي سيرخيو أجويرو وميندي وفيرناندينيو بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

تيك .. توك ⏳



بدأ العد التنازلي لقمة الدوري الممتاز 👊



3 أيام فقط تفصلنا عن المواجهة المنتظرة 🙌



🔷 #السيتي pic.twitter.com/FZMawbTyTJ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 5, 2020

سيبدأ جوارديولا بإيدرسون في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون من كانسيلو ودياش ولابورت بجانب ووكر، وثلاثة لاعبين في الوسط هم دي بروينه ورودري وبيرناردو، وسيتواجد في الهجوم محرز وجيسوس وستيرلينج.

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياش - كايل ووكر

بيرناردو سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز

التشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب فيرجيل فان دايك عن ليفربول للإصابة، ويغيب أيضًا تافاريس وتشامبرلين للإصابة أيضًا.

سيبدأ كلوب بأليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وفيليبس وجوميز وأرنولد في الدفاع، فاينالدوم وهندرسون في الوسط، وأمامهما صلاح وماني وفيرمينو وجوتا.

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - ناثانيل فيليبس - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

محمد صلاح