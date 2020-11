ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مانشستر سيتي 1 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

61' دخول بيرناردو سيلفا وخروج فيران توريس.

59' شاكيري يدخل بدلاً من فيرمينو.

55' عرضية رااااااائعة من اليمين عن طريق كانسيلو يقابلها جيسوس برأسية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

50' الكرة تصل لروبرتسون الذي يراوغ ويرسل تسديدة في يمين المنطقة يعترضها إيدرسون.

50' صلاااااااااااح يضم بالكرة ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتتجه نحو ماني وفيرمينو في المتابعة، لكن إيدرسون يطير ويبعد الكرة.

46' جويل ماتيب يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على دي بروينه...

46' بداية الشوط الثاني...

⏱ 31 mins - Earns 3️⃣ points for an assist

⏱ 42 mins - Loses 2️⃣ points for a missed penalty



🙃 Kevin De Bruyne's first half#FPL #MCILIV pic.twitter.com/3ywQFsl1mW