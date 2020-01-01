ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ومان سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2020-21، والمقامة على ملعب الاتحاد

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مانشستر سيتي 1 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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61' دخول بيرناردو سيلفا وخروج فيران توريس.

59' شاكيري يدخل بدلاً من فيرمينو.

55' عرضية رااااااائعة من اليمين عن طريق كانسيلو يقابلها جيسوس برأسية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

50' الكرة تصل لروبرتسون الذي يراوغ ويرسل تسديدة في يمين المنطقة يعترضها إيدرسون.

50' صلاااااااااااح يضم بالكرة ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتتجه نحو ماني وفيرمينو في المتابعة، لكن إيدرسون يطير ويبعد الكرة.

46' جويل ماتيب يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على دي بروينه...

46' بداية الشوط الثاني...

⏱ 31 mins - Earns 3️⃣ points for an assist

⏱ 42 mins - Loses 2️⃣ points for a missed penalty



🙃 Kevin De Bruyne's first half#FPL #MCILIV pic.twitter.com/3ywQFsl1mW — Fantasy (@OfficialFPL) November 8, 2020

49' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

44' خطييييييييييرة لليفربول بتمريرة من صلاح لآرنولد الذي أرسل تسديدة أرضية من يمين المنطقة أمسكها إيدرسون على مرتين.

42' دي بروينه نفذ ركلة الجزاء على يمين أليسون الذي طار للجهة الأخرى، لكنها عبرت إلى خارج الملعب بمحازاة القائم.

42' يا ربااااااااااااااااه .. دي بروينه يضيع ركلة الجزاء...

41' ركلة جزااااااااااااااااء لمانشستر سيتي...

39' أوووووووووووووووو... دي بروينه يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يعترضها جوميز بيده اليسرى، والحكم ينتظر قرار الفيديو...

31' دي بروينه مرر كرة لجيسوس الذي استلم بدوران أمام أرنولد في عمق المنطقة ثم أرسل تسديدة أرضية مرت للشباك.

31' التعاااااااااااااااااادل لمانشستر سيتي عن طريق جيسوس

31' استحواذ لمانشستر سيتي في مناطق ليفربول المتراجع.

25' خطيييييييييييرة لليفربول بعرضية أرضية من اليمين عن طريق دي بروينه، تصل لستيرلينج الذي يرسل تسديدة تصطدم بقدم أليسون وتمر من بين قدميه ثم يبعد ماتيب الكرة.

22' مرتدة سريعة بانطلاقة من صلاح الذي يصل منطقة الجزاء فيمرر الكرة لماني في اليسار، فيرسل السنغالي عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

20' تدوير للكرة بين لاعبي مانشستر سيتي، وليفربول متراجع جيدًا.

13' جووووووووووووووول لليفربول عن طريق صلاح بعد أن سدد الكرة على يمين إيدرسون الذي طار لنفس الاتجاه، لكن الكرة سبقته للشباك.

12' ماني توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء فتدخل عليه ووكر بقوة واحتسب الحكم ركلة جزاء..

12' ركلة جزاااااااااااااااء لليفربول...

10' هدوء في نسق اللقاء والكرة في حيازة السيتي..

6' استحواذ للسيتي في هذه الأثناء، وضغط من ليفربول على حامل الكرة لا يتوقف

2' بداية قوية لليفربول في محاولة لفرض السيطرة أو التقدم مبكرًا.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ بيب جوارديولا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياش - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيران توريس

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

محمد صلاح

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة، وتلقى الفريق هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث فاز بنتيجة 0-3 على نادي أولمبياكوس اليوناني، ويتصدر السيتي أيضاً مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق في اللقاء القادم أمام الريدز لتقديم أداء مميز ليتمكن من اقتناص نقاط من المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول والتمكن من المنافسة على اللقب.

ليفربول هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الأول في جدول الموسم الجديد حتى الآن برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، حيث تلقى هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وذلك رغم أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، لكنه لم يتوقف ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتمكن من حسم التأهل مبكراً وطمأن جماهيره ومحبيه في كل مكان، ويأمل الفريق الحفاظ على النتائج الإيجابية ليتمكن من المنافسة وحصد البطولات هذا الموسم.

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من الفوز على نظيره الإيطالي أتالانتا فعلى بنتيجة 5-0، اللقاء أقيم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز..