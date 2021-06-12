موعد مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 والقنوات الناقلة
يواجه المنتخب البرتغالي في مباراته الأولى في يورو 2020 منتخب المجر في ملعب بوشكاش أرينا.
ينافس المنتخبان في المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا، ويتواجد معهما منتخبي فرنسا وألمانيا.
المنتخب البرتغالي هو أحد أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم في الفترة الأخيرة، وهو حامل لقب اليورو بعد أن فاز به في 2016 على حساب المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في ذلك الوقت.
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سيكون على البرتغال الفوز بمباراتها ضد المجر، ففي حالة الخسارة أو التعادل ستصعب مهمة التأهل لتواجد منتخبان من الأقوى في العالم في المجموعة.
جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري
والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة البرتغال والمجر في يورو 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة البرتغال والمجر؟
موعد مباراة البرتغال والمجر هو يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، الموافق 5 ذو القعدة 1442 هجريًا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والمجر؟
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|المجر - البرتغال
|الثلاثاء 15 يونيو 2021،
5 ذو القعدة 1442
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD Max 1
|بوشكاش أرينا
التشكيل المتوقع للمجر
من المتوقع أن يعتمد المدرب ماركو روسي على التشكيل الآتي..
التشكيل | 3-5-2
بيتر جولاتشي
أتيلا سالاي - ويلي أوربان - أتيلا فيولا
فيليب هوليندر - أندراس شافير - آدم ناجي - لاسلو كلاينهايشلر - جيرجو لوفرينسيس
آدم سالاي - رولاند سالاي
التشكيل المتوقع للبرتغال
من المتوقع أن يبدأ المدرب فيرناندو سانتوس بالتشكيل الآتي..
التشكيل | 4-3-3
روي باتريسيو
رافائيل جيريرو - بيبي - روبين دياش - جواو كانسيلو
برونو فيرنانديس - ويليام كارفاليو - دانيلو
دييجو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا