موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد إنجاز تاريخي للأهلي في كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية البرونزية، يستضيف المارد الأحمر نادي المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-21، وذلك يوم الثلاثاء القادم 16 فبراير.

كانت بداية النادي الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم ضد نادي سونيديب في الدور الأول، وفاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يسحق مضيفه في الإياب بأربعة أهدافٍ نظيفة.

أما نادي المريخ فقد بدأ دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق أوتوهو الكونغولي وتعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يقصي إنيمبا النيجيري في الدور الأول بعد الفوز ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة والخسارة إيابًا بهدفين لهدف.

واجه فيتا كلوب نادي سيمبا في مستهل مباريات مجموعة الأهلي والمريخ، ونجح الفريق التنزاني في الفوز بهدفٍ نظيف وصعد إلى قمة المجموعة، تاركًا الفريق الكونغولي في مؤخرة الترتيب.

فما هو موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2021؟ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية.

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

ما موعد مباراة الأهلي والمريخ؟

موعد مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 هو يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، التاسعة أيضًا بتوقيت أم درمان مدينة نادي المريخ.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دورالمجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ كتابيًا عن طريق موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - المريخ الثلاثاء 16 فبراير 2021،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب beIN Sports HD 7 ستاد القاهرة الدولي

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

أبرز غيابات الأهلي في المباراة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد المريخ، النجم التونسي علي معلول الذي تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

🗣 مش علي معلول إللي يهرب من المباريات ولا علي معلول إللي يمسك رجله ويدعي الإصابة



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🔴 #يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/M2jhnn9OOx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 13, 2021

كما يغيب حسين الشحات بسبب الإيقاف الذي تعرض له بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال ضد الزمالك، ويغيب محمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

حمدي فتحي - أكرم توفيق

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر

والتر بواليا

التشكيل المتوقع لنادي المريخ

يغيب عن نادي المريخ في مباراة الأهلي الثنائي عماد الصيني ومصعب كردما للإصابة، كذلك أحمد طبنجة وإديلي أولامليكان لعم اكتمال برنامجهما التأهيلي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب نصر الدين النابي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

منجد النيل

أحمد آدم - أمير كمال - أحمد تمبش - عبد الرحمن كرنقو

أحمد التش - ضياء الدين محجوب - محمد الرشيد

سيف تيري - بكري المدينة - السماني الصاوي