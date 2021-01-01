موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي المؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نادي إنبي في ستاد بتروسبورت يوم السبت 24 أبريل 2021، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز.

فاز الأهلي بمباراة القمة على غريمه التقليدي الزمالك، وفي المباراة الأخيرة خسر من نادي سموحة بهدفين لهدف، ليتوقف رصيد المارد الأحمر عند النقطة 30 بفارق 3 نقاط عن الفارس الأبيض المتصدر.

بعد بداية إنبي الجيدة للموسم الحالي، خسر الفريق في مبارياته الثلاثة الأخيرة في الدوري المصري من الجونة وأسوان وطلائع الجيش، ليقع في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وإنبي؟

موعد مباراة الأهلي وإنبي هو يوم السبت 24 أبريل 2021، وستقام في ستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وإنبي عن طريق موقع جول .