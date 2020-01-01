موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف الأهلي نادي الرائد في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي 2020، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتاج الراقي للفوز بالمباراة لضمان البقاء في المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، للتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، فالفريق جمع حتى الآن 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

لا تختلف طموحات نادي الرائد في المباراة عن النادي الأهلي، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المارد الأحمر الرابع، ولديه طموح أيضًا في المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، وبالطبع سيقاتل على حلمه المشروع.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الجولة 30 من الدوري السعودي ، وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي ضد الرائد؟

يلتقي الأهلي والرائد مساء الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد؟

ينقل الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي ضد الرائد على مجموعة القنوات الرياضية السعودية.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الرائد الجوهرة المشعة الأربعاء 9 سبتمبر 2020،

21 محرم 1442،

19:35 مصر، 20:35 السعودية القنوات الرياضية السعودية

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يعاني الأهلي من العديد من الغيابات، حيث يغيب عمر السومة والعويس وآل فتيل للإصابة، كذلك الظهير الأيمن سعيد المولد.

📸 شارك اللاعب #حسن_القيد في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي مساء اليوم، بعد انضمامه لصفوف الفريق ⚽️💚 pic.twitter.com/XYC1KEYzmO — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 8, 2020

وسيغيب أيضًا جوزيف دي سوزا بعد فسخ عقده مع الفريق، ويوسف البلايلي الذي لم يعد من تونس حتى الآن، أما الخبر الجيد فهو عودة حسين المقهوي.

التشكيل | 4-1-4-1

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - محمد الخبراني - معتز هوساوي - عبد الله حسون

إلفيس ساريتش

عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - محمد المجحد - عبد الفتاح عسيري

مازن أبو شرارة

ما هو التشكيل المتوقع للرائد؟

يغيب عن الرائد جلال الداودي بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

اختتم #رائد_التحدي قبل قليل آخر تدريباته قبل مواجهة الأهلي غداً الأربعاء في ختام لقاءات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم



🔺 جرى التمرين على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة " الجوهرة " بحضور رئيس نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع pic.twitter.com/eLZjMG7SYE — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) September 8, 2020

التشكيل | 4-1-4-1

عز الدين دوخة

محمد العمري - حسين الشويش - عبد الله الفهم - محمد الدوسري

سلطان الفرحان

أحمد الزين - أرنوم دجوم - جهاد الحسين - محمد فوزير

رائد الغامدي