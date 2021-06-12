موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في الجولة الأولى من دور مجموعات كوبا أمريكا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب تشيلي في مستهل مشوار المنتخبين في بطولة كوبا أمريكا 2021 في ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي.

ينافس في كوبا أمريكا هذا العام منتخبات أمريكا الجنوبية فقط، وتتكون البطولة من مجموعتين في كل مجموعة 5 منتخبات يتأهل منها 4 إلى ربع النهائي.

وقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى رفقة بوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، وبعد أن كان من المقرر أن تقام البطولة في الأرجنتين، لكنها انتقلت إلى البرازيل لاعتبارات فيروس كورونا.

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والآن نتعرف على موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي؟

موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي هو يوم الإثنين 14 يونيو 2021، الموافق 4 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وتشيلي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كوبا أمريكا 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأرجنتين - تشيلي الإثنين 14 يونيو 2021،

4 ذو القعدة 1442

23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max ستاد نيلتون سانتوس الأولمبي

التشكيل المتوقع للأرجنتين

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليونيل سكالوني على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

إميليانو مارتينيز

ماركوس أكونيا - نيكولاس أوتامندي - كريستيان روميرو - جونزالو مونتيل

رودريجو دي بول - لياندرو باريديس - جيوفاني لو سيلسو

أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لتشيلي

من المتوقع أن يبدأ المدرب مارتين لاسارتي بالتشكيل الآتي..

¡Sigue el trabajo! 👊🏻



Con la incorporación de Santiago Ormeño, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 cumplió una nueva jornada de entrenamientos en Videna FPF.



Más información ▶️ https://t.co/ZuXJHFwC26 #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/IaH0jePMuW — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 12, 2021

التشكيل | 4-4-2

كلاوديو برافو

يوجينيو مينا - جييرمو ماريبان - جاري ميديل - ماوريسيو إيسلا

جيان مينيسيس - بابلو أرانجويز - أرتورو فيدال - إيريك بولجار

أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس