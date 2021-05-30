جدول مواعيد كوبا أمريكا 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2020، في موعدها الجديد بعد تأجيلها من الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وإيقاف النشاط الرياضي في العالم أجمع، ليقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول"، في تلك النسخة يسعى إلى جعلها نسخة استثنائية بالإضافة إلى تغيير موعد البطولة لتقام كل أربع سنوات زوجية بداية من 2020، لتكون النسخة القادمة في 2024 وتستضيفها الإكوادور لتتماشى مع بطولة اليورو.
وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بتنظيم مشترك، ولكن قرر كونميبول قبل أيام، اسناد البطولة إلى الأرجنتين فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد.
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كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركين في البطولة 12 منتخبًا، ولكن لظروف فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات.
وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.
المحتوى:
- ما هو الموعد الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2020
- ما هو نظام بطولة كوبا امريكا 2020
- جدول مواعيد كوبا امريكا 2020
- أين تقام كوبا أمريكا 2020؟ وماهي الملاعب؟
- مجموعات وترتيب وجدول مباريات كوبا أمريكا 2020
- موقف حضور الجماهير لكوبا أمريكا 2020
ما هو الموعد الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2020؟
بعد انتشار فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة والتي كانت من المفترض إقامتها في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.
|البطولة
|الموعد القديم
|الموعد الجديد
|كوبا أمريكا 2020
|12 يونيو إلى 12 يوليو 2020
|13 يونيو إلى 10 يوليو 2021
ما هو نظام بطولة كوبا أمريكا 2020؟
كما ذكرنا سابقًا، سيشارك في تلك النسخة 10 منتخبات لأول مرة منذ عام 1991، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.
وفي ربع النهائي سيلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الأول مع رابع المجموعة الثانية.
جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2020:
|موعد المباريات
|المجموعات
|13 - 28 يونيو 2021
|ربع النهائي
|2- يوليو 2021
|نصف النهائي
|5-6 يوليو 2021
|مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
|9 يوليو 2021
|النهائي
|10 يوليو 2021
أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2020؟ وما هي الملاعب المستضيفة؟
كان من المفترض أن تقام البطولة في 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة، بين الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب الاحتجاجات والتظاهرات الموجودة في كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكيه، قرر كونميبول سحب التنظيم واسناده إلى الأرجنتين فقط.
وبهذا تستضيف أربع مدن أرجنتينية بأربع ملاعب مختلفة البطولة، وهم على النحو التالي: مدينة بيونس آيرس تستضيف المباريات على ملعب مونومنتال، ومدينة كوردوبا تستضيف المباريات على ملعب ماريو كاريراس الأولمبي، ومدينة مندوزا تستضيف المباريات على استاد مالفيناس أرخنتيناس، وأخيرًا مدينة سانتياجو دل إستيرو تستضيف المباريات على ملعب سيوداد دي لا بلاتا.
ترتيب مجموعات ومباريات كوبا أمريكا 2020:
المجموعة الأولى:
|المجموعة الأول
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|الأرجنتين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|بوليفيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أوروجواي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|تشيلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|باراجواي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|الأرجنتين - تشيلي
|13 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|ملعب مونومنتال
|باراجواي - بوليفيا
|14 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية
|استاد مالفيناس أرخنتيناس
|تشيلي - بوليفيا
|17 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|استاد مالفيناس أرخنتيناس
|الأرجنتين - أوروجواي
|18 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية
|ماريو كاريراس الأولمبي
|أوروجواي - تشيلي
|20 يونيو 2021
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|مالفيناس أرخنتيناس
|الأرجنتين - باراجواي
|21 يونيو 2021
01:00 مصر، 02:00 السعودية
|ملعب مونومنتال
|بوليفيا - أوروجواي
|23 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|ملعب ماريو كاريراس الأولمبي
|تشيلي - باراجواي
|24 يونيو 2021
02:00 مصر، 03:00 السعودية
|ملعب سيوداد دي لا بلاتا
|أوروجواي - باراجواي
|27 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|ملعب سيوداد دي لا بلاتا
|الأرجنتين - بوليفيا
|27 يونيو 2021
23:00 مصر، 00:00 السعودية
|ملعب مونومنتال
المجموعة الثانية:
|المجموعة الثانية
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|كولومبيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|البرازيل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|بيرو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الإكوادور
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الإكوادور
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|البرازيل - فنزويلا
|15 يونيو 2021
01:00 مصر، 02:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|كولومبيا - الإكوادور
|15 يونيو 2021
04:00 مصر، 05:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|كولومبيا - فنزويلا
|19 يونيو 2021
01:00 مصر، 02:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|بيرو - البرازيل
|19 يونيو 2021
04:00 مصر، 05:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|فنزويلا - الإكوادور
|22 يونيو 2021
00:00 مصر، 01:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|كولومبيا - بيرو
|22 يونيو 2021
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|الإكوادور - بيرو
|25 يونيو 2021
00:00 مصر، 01:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|كولومبيا - البرازيل
|25 يونيو 2021
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|الإكوادور - البرازيل
|29 يونيو 2021
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
|فنزويلا - بيرو
|29 يونيو 2021
03:00 مصر، 04:00 السعودية
|لم يتحدد بعد
ما هو موقف الحضور الجماهيري لبطولة كوبا أمريكا 2020؟
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة البطولة دون حضور جماهيري، بسبب الخوف من زيادة أعداد الإصابات وتفشي فيروس كورونا بين الجماهير وتنقل الفيروس في القارة.