جدول مواعيد كوبا أمريكا 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2020، الموعد الجديد بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا، المدن المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2020، في موعدها الجديد بعد تأجيلها من الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وإيقاف النشاط الرياضي في العالم أجمع، ليقرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول"، في تلك النسخة يسعى إلى جعلها نسخة استثنائية بالإضافة إلى تغيير موعد البطولة لتقام كل أربع سنوات زوجية بداية من 2020، لتكون النسخة القادمة في 2024 وتستضيفها الإكوادور لتتماشى مع بطولة اليورو.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بتنظيم مشترك، ولكن قرر كونميبول قبل أيام، اسناد البطولة إلى الأرجنتين فقط في الصيف الحالي بسبب الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها كولومبيا ضد رئيس البلاد.

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كما كان من المفترض أن يشارك كل من منتخبي قطر وأستراليا في البطولة كضيوف شرف، ليكون عدد المشاركين في البطولة 12 منتخبًا، ولكن لظروف فيروس كورونا قرر المنتخبان الاعتذار، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 10 منتخبات.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

المحتوى:

بعد انتشار فيروس كورونا، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل البطولة والتي كانت من المفترض إقامتها في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتقام في الفترة من 13 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

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كما ذكرنا سابقًا، سيشارك في تلك النسخة 10 منتخبات لأول مرة منذ عام 1991، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.

وفي ربع النهائي سيلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، ووصيف المجموعة الثانية مع المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الأول مع رابع المجموعة الثانية.

موعد المباريات المجموعات 13 - 28 يونيو 2021 ربع النهائي 2- يوليو 2021 نصف النهائي 5-6 يوليو 2021 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 9 يوليو 2021 النهائي 10 يوليو 2021

كان من المفترض أن تقام البطولة في 8 ملاعب في 8 مدن مختلفة، بين الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب الاحتجاجات والتظاهرات الموجودة في كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكيه، قرر كونميبول سحب التنظيم واسناده إلى الأرجنتين فقط.

وبهذا تستضيف أربع مدن أرجنتينية بأربع ملاعب مختلفة البطولة، وهم على النحو التالي: مدينة بيونس آيرس تستضيف المباريات على ملعب مونومنتال، ومدينة كوردوبا تستضيف المباريات على ملعب ماريو كاريراس الأولمبي، ومدينة مندوزا تستضيف المباريات على استاد مالفيناس أرخنتيناس، وأخيرًا مدينة سانتياجو دل إستيرو تستضيف المباريات على ملعب سيوداد دي لا بلاتا.

المجموعة الأولى:

المجموعة الأول الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0

المباراة الموعد الملعب الأرجنتين - تشيلي 13 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ملعب مونومنتال باراجواي - بوليفيا 14 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية استاد مالفيناس أرخنتيناس تشيلي - بوليفيا 17 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية استاد مالفيناس أرخنتيناس الأرجنتين - أوروجواي 18 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية ماريو كاريراس الأولمبي أوروجواي - تشيلي 20 يونيو 2021

22:00 مصر، 23:00 السعودية مالفيناس أرخنتيناس الأرجنتين - باراجواي 21 يونيو 2021

01:00 مصر، 02:00 السعودية ملعب مونومنتال بوليفيا - أوروجواي 23 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ملعب ماريو كاريراس الأولمبي تشيلي - باراجواي 24 يونيو 2021

02:00 مصر، 03:00 السعودية ملعب سيوداد دي لا بلاتا أوروجواي - باراجواي 27 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ملعب سيوداد دي لا بلاتا الأرجنتين - بوليفيا 27 يونيو 2021

23:00 مصر، 00:00 السعودية ملعب مونومنتال

المجموعة الثانية:

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0

المباراة الموعد الملعب البرازيل - فنزويلا 15 يونيو 2021

01:00 مصر، 02:00 السعودية لم يتحدد بعد كولومبيا - الإكوادور 15 يونيو 2021

04:00 مصر، 05:00 السعودية لم يتحدد بعد كولومبيا - فنزويلا 19 يونيو 2021

01:00 مصر، 02:00 السعودية لم يتحدد بعد بيرو - البرازيل 19 يونيو 2021

04:00 مصر، 05:00 السعودية لم يتحدد بعد فنزويلا - الإكوادور 22 يونيو 2021

00:00 مصر، 01:00 السعودية لم يتحدد بعد كولومبيا - بيرو 22 يونيو 2021

03:00 مصر، 04:00 السعودية لم يتحدد بعد الإكوادور - بيرو 25 يونيو 2021

00:00 مصر، 01:00 السعودية لم يتحدد بعد كولومبيا - البرازيل 25 يونيو 2021

03:00 مصر، 04:00 السعودية لم يتحدد بعد الإكوادور - البرازيل 29 يونيو 2021

03:00 مصر، 04:00 السعودية لم يتحدد بعد فنزويلا - بيرو 29 يونيو 2021

03:00 مصر، 04:00 السعودية لم يتحدد بعد

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة البطولة دون حضور جماهيري، بسبب الخوف من زيادة أعداد الإصابات وتفشي فيروس كورونا بين الجماهير وتنقل الفيروس في القارة.