موعد مباراة إسبانيا والسويد في يورو 2020 والقنوات الناقلة
يواجه المنتخب الإسباني المنتخب السويدي في مستهل مباريات المنتخبين في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.
أوقعت قرعة يورو 2020 إسبانيا والسويد في المجموعة الخامسة في البطولة، ويتواجد معهما منتخبي بولندا وسلوفاكيا.
يعيش المنتخب الإسباني فترة إحلال وتجديد في صفوفه، حيث يغيب عنه عدد من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة مثل سيرخيو راموس نجم ريال مدريد، وقد خرج سيرجيو بوسكيتس من القائمة بعد إصابته بفيروس كورونا.
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قد تبدو الأسماء المتواجدة في المجموعة سهلة على إسبانيا، لكنها لن تكون كذلك لتواجد جيل شاب مع لا روخا في يورو 2020.
جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري
والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا والسويد في يورو 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة إسبانيا والسويد؟
موعد مباراة إسبانيا والسويد هو يوم الإثنين 14 يونيو 2021، الموافق 4 ذو القعدة 1442 هجريًا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والسويد؟
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|إسبانيا - السويد
|الإثنين 14 يونيو 2021،
4 ذو القعدة 1442
21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Max 1
|ستاد لا كارتوخا
التشكيل المتوقع لإسبانيا
يغيب عن منتخب إسبانيا لاعب آخر بجانب بوسكيتس الذي خرج من القائمة، هو دييجو يورينتي.
جاء اختبار كورونا الأول للاعب إيجابيًا بالخطأ، ثم خضع لأكثر من اختبار جاءت نتائجهم سلبية، لذلك لم يخرج من القائمة لكنه سيغيب عن المباراة الأولى.
التشكيل | 4-3-3
أوناي سيمون
خوسيه جايا - باو توريس - إيميريك لابورت - ماركوس يورينتي
فابيان رويز - رودري - تياجو ألكانتارا
ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا - فيران توريس
التشكيل المتوقع للسويد
يغيب عن منتخب السويد الثنائي كولوسيفسكي وسفانبيرج لإصابتهما بفيروس كورونا، كما خرج إبراهيموفيتش نجم ميلان من القائمة لتعرضه لإصابة طويلة مع الروسونيري وتأكد عدم لحاقه بيورو 2020.
التشكيل | 4-4-2
روبين أولسين
لودويج أوجوستينسون - ماركوس دانيلسون - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج
إيميل فوشبيري - كريستوفر أولسون - ألبين إيكدال - فيكتور كلايسون
ألكساندر إيزاك - ماركوس بيرج