موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي ألافيس ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني نادي برشلونة على ملعب ستاد مينديزوروتزا يوم السبت الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كانت آخر مباريات الفريق الكتالوني أمام نادي يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، بينما كانت آخر مبارياته في الدوري أمام غريمه التقليدي ريال مدريد وانتهت المباراة بفوز الأخير بنتيجة ٣–١.

ويحتل برشلونة المركز ال ١٢ في الجدول حتى الآن برصيد ٧ نقاط من ٥ مباريات خاضها في البطولة حتى الآن حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مبارتين، ويسعى الفريق لتحسين نتائجه في المباريات القادمة لحصد النقاط والتمكن من المنافسة على البطولة.

المزيد من الفرق

بينما يحتل نادي ألافيس المركز ال١٥ في الجدول برصيد ٧ نقاط من ٧ مباريات فاز في مباراتين فقط منهم، وتعادل في مباراة، وتلقى هزيمة في ٤ مباريات، كان الفريق تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ٢-٠ في آخر لقاء له في الدوري أمام نادي بلد الوليد، ويسعى الفريق لتقديم مباراة جيدة والظهور بشكل مشرف ومحاولة اقتناص نقاط لتحسين ترتيبه في الجدول.

تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وليفربول ومواجهات الدوري السعودي

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة؟

موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني هو يوم السبت 31 أكتوبر 2020، الموافق 14 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ستاد مينديزوروتزا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد برشلونة؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإسباني، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ألافيس ضد برشلونة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ألافيس - برشلونة السبت 31 أكتوبر2020،

14 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لألافيس

يغيب عن ألافيس لاعب واحد فقط للإصابة هو بيري بونس، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق مباراة برشلونة في الدوري الإسباني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-1-2

فيرناندو باتشيكو

فلوريان ليجين - فيكتور لاجوارديا - تشيمو نافارو

روبين دوارتي - توماس بينا - رودريجو باتاليا - إدجار مينديز

جوتا

لوكاس بيريز - خوسيلو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم رونالد أراوخو وكوتينيو وماتيوس فيرنانديز وماتيوس بيريرا ومارك أندريه تير شتيجن وصامويل أومتيتي.

سيبدأ نيتو في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ألبا ولونجليه وبيكيه وديست، وفي الوسط سيبدأ كومان بدي يونج وبوسكيتس وأمامهما فاتي وميسي وديمبيلي، وسيقود الهجوم جريزمان.

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي

أنطوان جريزمان