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تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وليفربول ومواجهات الدوري السعودي

تابع مباريات اليوم، السبت، 31 أكتوبر 2020

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Man city Real madrid
Getty

أتالانتا يتفوق على كروتوني

2020-10-31T15:55:54Z

انتصر أتالانتا 2-1 على كروتوني في الدوري الإيطالي
Crotone Atalanta Serie A 2020
Getty Images

بث مباشر: الهلال وضنك

2020-10-31T15:17:33Z

تابع معنا بث المباراة على جول من هنا

أبرز ملاحظات فوز ريال مدريد على هويسكا

2020-10-31T15:00:14Z

تحليل اللقاء

أبرز النقاط الفنية لفوز ريال مدريد على هويسكا من هنا

Zidane Barcelona Real Madrid LaLiga
Getty Images

ريال مدريد يستمر في إفاقته المحلية بالفوز على هيوسكا

2020-10-31T14:59:34Z

سحق ريال مدريد نظيره هيوسكا بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني

تقرير اللقاء

Real Madrid celebrates against Huesca
Getty

مانشستر سيتي ينتصر بصعوبة على شيفيلد يونايتد

2020-10-31T14:58:52Z

بهدف ووكر، فاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 

تقرير المباراة

Mahrez
Getty