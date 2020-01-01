تغطية مباشرة | تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وليفربول ومواجهات الدوري السعودي

أتالانتا يتفوق على كروتوني
2020-10-31T15:55:54Z
انتصر أتالانتا 2-1 على كروتوني في الدوري الإيطالي
Getty Images
بث مباشر: الهلال وضنك
2020-10-31T15:17:33Z
تابع معنا بث المباراة على جول من هنا
أبرز ملاحظات فوز ريال مدريد على هويسكا
2020-10-31T15:00:14Z
تحليل اللقاء
أبرز النقاط الفنية لفوز ريال مدريد على هويسكا من هنا
Getty Images
ريال مدريد يستمر في إفاقته المحلية بالفوز على هيوسكا
2020-10-31T14:59:34Z
سحق ريال مدريد نظيره هيوسكا بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني
Getty
مانشستر سيتي ينتصر بصعوبة على شيفيلد يونايتد
2020-10-31T14:58:52Z
بهدف ووكر، فاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد
Getty