موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستقبل نابولي بملعبه دييجو آرماندو مارادونا نظيره يوفنتوس، في قمة من قمم الكالتشيو تقام بينهما لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة وهو في أفضل فتراته بعد التأهل إلى نهائي كوبا إيطاليا على حساب إنتر، ومن قبلها سلسلة انتصارات محلية جعلته يقتنص المركز الثالث ويقترب من القمة.

الفارق حاليًا بين كتيبة أندريا بيرلو والمتصدر ميلان فقط 7 نقاط، لذلك فالفوز ولا غيره هو عنوان البيانكونيري من أجل العودة مرة أخرى والحصول على درع السيري آ التاسع على التوالي.

أما نابولي ففي الآونة الأخيرة يُعاني نوعًا ما، وقد تجسد ذلك في الخروج من نصف نهائي الكأس على يد أتالانتا، ومن قبلها الهزيمة من جنوى بهدفين لهدف.

مباراة الدور الأول لم تُلعب بعد انسحاب نابولي بسبب فيروس كورونا، وتحصل اليوفي على نقاطها الثلاث قبل أن تلغي المحكمة القرار، لتظل مؤجلة ومن غير المعلوم متى ستلعب.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس ونابولي وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي هو السبت الموافق 13 فبراير 2021، الموافق 1 رجب 1442 هجريًا، بملعب دييجو آرماندو مارادونا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

