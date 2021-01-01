موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام جنوى في دور الـ16 من بطولة كوبا إيطاليا، بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم نظيره جنوى، وذلك يوم الأربعاء المقبل لحساب دور الـ16 من بطولة كوبا إيطاليا.

وتمثل هذه البطولة أهمية خاصة حاليًا للبيانكونيري بعد خسارة اللقب في آخر موسمين رغم السيطرة المطلقة التي سبقت تلك الفترة تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري.

اليوفي في أفضل أحواله محليًا، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات منهم مباراة على ميلان، ليصل إلى النقطة 33 ويحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط ومباراة أقل عن المتصدر.

المزيد من الفرق

جنوى ورغم معاناته مع صراع الهبوط في آخر السنوات لكنه استفاق في الآونة الأخيرة، وآخر مباراة تمكن من الفوز فيها على بولونيا والتقدم خطوة للأمام بالكالتشيو.

يُشار إلى أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة أخرى قوية تجمع بين سبال وساسوولو.

الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وجنوى وما هي القنوات الناقلة؟

أخبار يوفنتوس اليوم | مهاجم ساسوولو مطلوب، والكشف عن فترة غياب ديبالا

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وجنوى؟

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى هو الأربعاء الموافق 13 يناير 2021، الموافق 29 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى؟

لا توجد قنوات قد اشترت حقوق بث بطولة كوبا إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

موقع جول سيبث المباراة كتابيًا قبل انطلاقها بنصف ساعة، لذلك يمكنك متابعة المباراة من خلاله.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - جنوى الأربعاء 13 يناير 2021،

29 جمادى الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لا يوجد أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو

آرون رامسي - أدريان رابيوت - أرتور - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لجنوى:

من المتوقع أن يعتمد المدرب دافيدي بالارديني على التشكيل الآتي:

🏆 In attesa di #JuventusGenoa di , ecco le immagini degli incontri tra le due squadre nelle ultime stagioni.



📺 Guardale qui ➡️ https://t.co/bTzK3A4Tqe pic.twitter.com/0uS9g1Zapz — CFC (@GenoaCFC) January 12, 2021