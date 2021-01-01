أخبار يوفنتوس اليوم | مهاجم ساسوولو مطلوب، والكشف عن فترة غياب ديبالا

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الموافق الـ 12 من يناير 2021.

فترة غياب باولو ديبالا والرغبة في ضم مهاجم ساسوولو بالإضافة لرفض تأجيل مواجهة نابولي ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثلاثاء الموافق الـ 12 من يناير 2021.

مهاجم ساسوولو على رادار يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات المهاجم جيانلوكا سكاماكا نجم ساسوولو المعار لجنوى.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سبورت إيطاليا"، والذي أكد أن النادي يريد الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية شراء.

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الكشف عن فترة غياب ديبالا عن يوفنتوس

أوضحت تقارير اليوم الفترة المنتظرة لغياب اللاعب باولو ديبالا عن صفوف يوفنتوس بعد إصابته الأخيرة والتي ستكون لفترة تتراوح بين الـ 15 والـ 20 يومًا.

وكان اللاعب قد تعرض لكدمة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام ساسوولو والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

وست هام يخطف ميليك من يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي وست هام للحصول على خدمات المهاجم أركاديوش ميليك من صفوف نابولي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو نابولي"، والذي أكد أن النادي تقدم بعرض بالفعل قيمته سبعة ملايين يورو من أجل ضم اللاعب الذي أراد يوفنتوس ضمه طوال الأشهر الماضية.

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رفض طلب نابولي لتأجيل مواجهة يوفنتوس

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رفض طلب نادي نابولي من أجل تأجيل مواجهة يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي الأسبوع المقبل.

وكان نادي نابولي قد طالب بنقل المباراة لنهاية الموسم سعيًا لحضور الجماهير للمدرجات بعد التحسن المأمول للأوضاع الصحية.