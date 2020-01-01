موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي بملعب لويجي فيراريس، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على جنوى بملعب لويجي فيراريس، في مباراة تقام يوم الأحد لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

اليوفي في أفضل فتراته على الإطلاق حاليًا بعدما سحق برشلونة بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا مع تألق خاص لكريستيانو رونالدو يُطمئن جمهور السيدة العجوز على الفترة المقبلة لها.

على النقيض، يُعاني جنوى الأمرين باحتلاله المركز قبل الأخير بست نقاط فقط، ولم يفز منذ شهر سبتمبر الماضي على صعيد الكالتشيو، لكن مواجهة البيانكونيري خاصة ومن المتوقع استبسالهم بكل قوة من أجل الخروج ولو بنقطة واحدة.

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ووجبت الإشارة إلى أن يوفنتوس لم يُهزم على الإطلاق هذا الموسم محليًا، إذ تعادل أربع مباريات وفاز بالبقية ويأتي بالمرتبة الرابعة برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المتصدر ميلان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وجنوى وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وجنوى؟

موعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى هو الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، الموافق 28 ربيع الآخر 1442 هجريًا، بملعب لويجي فيراريس.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 4.

لكن يمكنك متابعة مباراة يوفنتوس وجنوى عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب جنوى - يوفنتوس الأحد 13 ديسمبر 2020،

28 ربيع الآخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 لويجي فيراريس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت

أليكس ساندرو - آرون رامسي - أرتور - ويستون مكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لجنوى

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماران على التشكيل الآتي:

❤️💙 Su #GenoaChannel è online una sorpresa speciale all’uscita da scuola.



🎥 Guarda il video qui 👉🏻 https://t.co/XluS1leXM5 pic.twitter.com/MkBObVOCBB — CFC (@GenoaCFC) December 10, 2020