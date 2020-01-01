أخبار يوفنتوس اليوم | اعترافات كافاني ومفاوضات مع مهاجم جديد

ما هو جديد البيانكونيري؟

صدمة في محاولات التعاقد مع دافيد ألابا من بايرن ميونخ، واهتمام بأنتوني مارسيال واعترافات جديدة من إدينسون كافاني.

العديد من الموضوعات الهامة نجدها ضمن أهم أخبار يوفنتوس بالمواقع والصحف الصادرة اليوم الخميس..

اعترافات كافاني

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المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، كشف عن محاولة يوفنتوس للتعاقد معه أكثر من مرة وقيامه برفض كل هذه المحاولات بسبب حبه لنادي نابولي.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد لصحيفة "موندو نابولي":"أشعر بالامتنان تجاه محاولة إنتر ويوفنتوس للتعاقد معي ولكني شكرتهما ورفضت كل العروض التي وصلتني من أندية إيطالية".

وأضاف:"يوفنتوس بالتحديد اتصل بي أكثر من مرة، ولكني لم أكن مهتمًا بهذه الخطوة بسبب عشقي لنادي نابولي الذي قضيت معه لحظات لا تنسى".

صدمة ألابا

كارل رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، وجه صدمة ليوفنتوس، مؤكدًا أن دافيد ألابا مدافع الفريق الألماني قد يستمر معه ويوقع على عقد جديد.

العقد الحالي للنجم النمساوي ينتهي في يونيو 2021، دون التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن، وهو ما لفت أنظار يوفنتوس.

رومينيجه قال في تصريحات صحفية:"جميع الأندية تحاول تعزيز صفوفها، لذلك من الطبيعي أن تفكر الأندية الكبرى في ألابا، الأمر متروك له لاتخاذ القرار وربما يغير رأيه ويبقى معنا".

اهتمام بموهبة كالياري

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كشفت عن اهتمام أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، بالحصول على خدمات جابرييلي زابا لاعب نادي كالياري.

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بيرلو يبحث عن المزيد من التدعيمات في يناير، ويريد صاحب الـ21 سنة، الذي صنع 3 أهداف في 10 مباريات مع كالياري هذا الموسم.

كييزا وديبالا أمام جنوى

تقارير إيطالية كشفت عن تخطيط بيرلو، للاستعانة بالثنائي فيديريكو كييزا وباولو ديبالا في القائمة الأساسية للفريق أمام جنوى الأحد القادم.

ويأتي ذلك بسبب رغبة بيرلو في التدوير واستخدام أكبر عدد من اللاعبين المتاحين بتشكيل فريقه، لتجنب الإصابات بسبب ضغط المباريات.

مفاوضات مارسيال

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام بيرلو بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية هذا الموسم.

أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، يعتبر الهدف المفضل للمدرب الشاب، حيث من المتوقع أن يستغل النادي الإيطالي محاولات الشياطين الحمر للتخلص من المهاجم الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.