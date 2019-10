موعد مباراة يوفنتوس ضد ليتشي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد فيا دل ماري أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وليتشي يوم السبت القادم 26 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2019-20.

استطاع البيانكونيري أن يُوقف سلسلة انتصارات الإنتر المتتالية وأن يخطف منه الصدارة بعد انتصارهم بهدفين مقابل هدف، ثم استكمل زملاء كريستيانو رونالدو مشوارهم بانتصارهم على بولونيا بهدفين مقابل هدف ليستمر تربعهم على عرش جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري.

كما استطاع باولو ديبالا أن يضع السيدة العجوز على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفين رائعين أمام لوكوموتيف موسكو الذي كان مُتقدماً بهدف دون رد حتى الدقيقة 76 من عمر المباراة.

على الجانب الآخر يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط، أحرزهم من انتصارين وتعادل وحيد أحرزه أمام ميلان في الجولة السابقة بعدما قدم أداءً رائعاً أمام الروسونيري واستطاع أن يصل بالنتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، بعدما أحرز اللاعب ماركو كالديروني هدف التعادل في الوقت البدل من الضائع وبالتحديد في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد ليتشي في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2019-20.

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة ليتشي 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

