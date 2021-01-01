موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستعد يوفنتوس لقمة من قمم الكالتشيو، عندما يستقبل بملعبه أليانز ستاديوم نظيره لاتسيو، في مباراة تقام بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفي سبيل المنافسة على درع الدوري، بات على اليوفي ألا يفقد نقاطًا أخرى خصوصًا بعد التعادل المرير أمام هيلاس فيرونا في المباراة قبل الماضية، والذي عوضته كتيبة بيرلو بالفوز على سبيزيا بثلاثية نظيفة.

يحتل البيانكونيري حاليًا المركز الثالث برصيد 49 نقطة، ومباراة لاتسيو ستكون البروفة الأخيرة قبل استقبال بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بهزيمة النادي الإيطالي بهدفين لهدف.

في الوقت نفسه فإن لاتسيو لا يعيش أفضل أحواله أبدًا، فبعد الهزيمة القاسية الأوروبية من بايرن ميونخ برباعية لهدف، تلقت كتيبة إنزاجي هزيمة محلية أخرى من بولونيا بهدفين نظيفين أعادتهم للمركز السابع برصيد 43 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو؟

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو هو السبت الموافق 6 مارس 2021، الموافق 23 رجب 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - لاتسيو السبت 6 مارس 2021،

23 رجب 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - ماتيس دي ليخت - ميريه ديميرال - دانيلو

آرون رامسي - أدريان رابيوت - أرتور ميلو - فيدريكو كييزا

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للاتسيو

من المتوقع أن يعتمد المدرب سيموني إنزاجي على التشكيل الآتي: