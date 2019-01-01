موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

أحمد جمال

يفتح ملعب أولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة هامة وقوية بين يوفنتوس و لاتسيو ضمن الجولة لخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وذلك يوم السبت القادم 7 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

يدخل البيانكونيري المباراة وهو عائد من تعادل بطعم الهزيمة أمام ساسوولو في الجولة الماضية، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) على ملعبهم ووسط جماهيرهم، ليتخلى السيدة العجوز عن تصدره لجدول الترتيب لصالح الإنتر الذي استغل فرصتة السانحة للتصدر بانتصاره على سبال بهدفين مقابل هدف، مما يفرض على يوفنتوس حتمية الفوز في المباريات القادمة أملاً في تعثر النيراتزوري والعودة من جديد للصدارة.

على الجانب الآخر يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن البيانكونيري صاحب الـ36 نقطة، واستطاع النسور الانتصار في الجولة السابقة على أودينيزي بثلاثية نظيفة، ولا شك بأنه يحتاج بأي شكل من الأشكال للانتصار في المباراة القادمة لتقليل الفارق بينه وبين السيدة العجوز، بالإضافة للإبتعاد عن ملاحقة روما صاحب الـ28 نقطة لهم.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم جول النسخة العربية موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد لاتسيو ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة لاتسيو - يوفنتوس أولمبيكو السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مايكل فابري beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في المباراة القادمة ضد لاتسيو كلٌا من جورجيو كيلليني ودوجلاس كوستا بداعي الإصابة، بينما لن يفتقد لخدمات أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

#OnThisDay nel 1994, un gol che non ha bisogno di definizioni.



Anzi, commentatelo voi con una parola 👇 @delpieroale pic.twitter.com/S6JPaO5vIQ — JuventusFC (@juventusfc) December 4, 2019

سيدخل ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري بنفس تشكيلته المعتاده وبطريقة (4-3-1-2)، بالدفع بليوناردو بونوتشي بجانب ماتياس دي ليخت في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي إيمري تشان، ميراليم بيانيتش ورودريجو بنتانكور، مع الإعتماد على كريستيانو رونالدو وهيجواين في خط الهجوم.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

إيمري تشان - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

فيديريكو بيرنارديسكي

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتسيو

لا توجد غيابات في صفوف لاتسيو في مباراته ضد يوفنتوس بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب سيموني إنزاجي.

سيبدأ المدرب إنزاجي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع الفريق وهي طريقة (3-5-2)، وسيبدأ بالثلاثي ستيفان رادو، لويز فيليبي وفرانشيسكو أتشيربي في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي خواكين كوريا وتشيرو إيموبيلي لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 3-5-2