موعد مباراة يوفنتوس وإنتر الإياب في كأس إيطاليا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي يوفنتوس الإنتر في ملعبه يوم الثلاثاء القادم 9 فبراير 2021، وذلك في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2020-21.

حقق البيانكونيري فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت في جيوزيبي مياتزا بنتيجة 2-1، وسيكفيه التعادل في مباراة العودة للوصول لنهائي البطولة، أما النيراتزوري فيحتاج للفوز بنتيجة أكبر للتأهل إلى المباراة النهائية.

بدأ يوفنتوس كأس إيطاليا بالفوز على جنوى 3-2 في دور 16، ثم فاز على سبال بنتيجة كبيرة هي 4-0 في ربع النهائي، أما الإنتر، فقد فاز في دور 16 على فيورنتينا 2-1، وتخطى ميلان في الدور ربع النهائي بنفس النتيجة.

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الآن نستعرض سويًا موعد مباراة يوفنتوس وإنتر وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وإنتر؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا هو يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، الموافق 27 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر في كأس إيطاليا؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث مباريات كأس إيطاليا في الشرق الأوسط، لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق حساب اليوتيوب الخاص بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كما يمكنك متابعة مباراة يوفنتوس وإنتر أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - إنتر الثلاثاء 9 فبراير 2021،

27 جمادى الآخرة 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لا يوجد ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس باولو ديبالا وآرون رامسي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت

فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - أرتور - وستون ماكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لإنتر

سيغيب عن إنتر في مباراة يوفنتوس ماتياس فيتشينو للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي بالتشكيل التالي..

⭐️ | النجم الشاب



ساهم نيكولو #باريلا في 8 أهداف في الدوري (3 أهداف - 5 تمريرات حاسمة) خلال الموسم الحالي وهو رقم قياسي لمتوسط ميدان النيراتزوري المتألق في موسم واحد للدوري الإيطالي #فيورنتينا_إنتر #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/KjAT9Pc1dW — إنتر (@Inter_ar) February 6, 2021

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار

أشلي يونج - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - أشرف حكيمي

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو