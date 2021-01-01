هدفان وبطاقة صفراء .. كريستيانو رونالدو يتألق أمام إنتر في كأس إيطاليا

أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد إنتر

تمكن كريستيانو رونالدو من مساعدة يوفنتوس على الاقتراب من نهائي كأس إيطاليا بعد تسجيل هدفين أمام إنتر في ذهاب نصف النهائي.

كريستيانو رونالدو لعب المباراة أساسيًا بعد غيابه عن مواجهة سبال في ربع النهائي ليكون في الموعد.

وبعد تقدم إنتر في النتيجة بعد 9 دقائق، ظهر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم استغل خطأ دفاعي في الدقيقة 35 ليضيف الثاني.

ولم يلعب صاروخ ماديرا سوى 77 دقيقة فقط، سدد فيها مرتين على المرمى بهدفين، ومرة خارج الملعب، كما حاول المراوغة مرة واحدة ونجح فيها.

وتحصل هداف يوفنتوس على بطاقة صفراء وذلك بعد محاولته تسجيل هدف باليد مما دفع المدرب أندريا بيرلو لاستبداله قبل انتهاء المباراة.

رونالدو لمس الكرة 38 مرة وبلغت دقة التمريرات 88% (22 صحيحة من أصل 25) ولم يصنع أي فرصة، كما لعب عرضيتين غير دقيقتين.

وتفوق البرتغالي في 4 ثنائيات من أصل 5 وخسر الكرة 6 مرات وتسبب في مخالفة مرة واحدة وتمت عرقلته مرتين.

كما اعترض الكرة مرة واحدة واستعادها في مناسبة أخرى، ولم تتم مراوغته في اللقاء.