تعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة قوية تقام لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي 2023-2024 ستجمع كلًا من وولفرهامبتون أمام ليفربول على ملعب مولينيو.

ليفربول، يمر هذا الموسم بتراجع كبير في الأداء وتذبذب في الأداء، كان آخره الخسارة من أستون فيلا بثلاثة أهداف في الجولة الماضية، ويطمح أبناء المدرب يورجن كلوب، في مصالحة الجماهير والخروج بنقاط المباراة كاملة من معقل الذئاب.

أمام وولفرهامبتون فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، بعد خسارته ثلاث مباريات وفوزه في مباراة، ويدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالبريميرليج هذا الموسم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد تعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب وولفرهامبتون - ليفربول السبت 16 سبتمبر 2023

14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

TOD مولينيو

التشكيل المتوقع لليفربول

التشكيل: 4-2-4

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

كودي جاكبو - ديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونييز