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موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Jarrod Bowen West Ham Takehiro Tomiyasu Arsenal(C)Getty Images
أرسنالWest Ham United v أرسنالWest Ham Unitedالدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال ضيفًا على وست هام ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "لندن".

مباراة هامة بالنسبة لرجال المدرب ميكيل أرتيتا، لأنها تأتي بعد فوزهم على ليفربول وتضييق الخناق عليه والتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر سيتي الذي لا يزال يملك مباراة يتخطى فيها الجميع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 11 فبراير 2024 على ملعب لندن.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة وست هام وآرسنال في الدوري الإنجليزي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
وست هام - آرسنالالأحد 11 فبراير 2024
16:00 مصر، 17:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1
لندن

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىديفيد رايا
خط الدفاعبن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايس - تاكيهيرو تومياسو
خط الوسطديكلان رايس - جورجينيو - مارتن أوديجارد
خط الهجومكاي هافيرتز - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي
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