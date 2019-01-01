موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ميلان القادمة ضد أودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب فريولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ميلان وأودينيزي، وذلك يوم الأحد القادم 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1440 هجرياً، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20.

يستهل الروسينوري مشواره هذا الموسم في الكالتشيو وهو قادم من تعادل سلبي بدون أهداف أمام فريق تشيزينا، وذلك ضمن الوديات التي خاضها الفريق في التوقف الماضي، وخاض ميلان ثلاث مباريات في بطولة الكأس الدولية للأبطال، التقى في المباراة الأولى مع فريق بايرن ميونخ وتلقى خسارة بهدف دون رد، ثم وبنفس نتيجة اللقاء الأول خسر من بنفيكا في ثاني المباريات، وتلقى هزيمة في المباراة الثالثة بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.



خاض فريق أودينيزي خمس مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث بدأ بملاقاة فريق رافينا وخسر بهدفين مقابل هدف، ثم التقى في المباراة الثانية مع فريق الهلال السعودي وتلقى هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز على حساب فريق بشكتاش بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر برباعية مقابل هدف من فريق بوروسيا دورتموند، ليختتم مبارياته باكتساح فريق سان لويجي بنتيجة (9-2).

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موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أودينيزي - ميلان استاد فريولي الأحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، 24 ذو الحجة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع لميلان

سيفتقد ميلان في اللقاء ضد أودينيزي الثنائي ماتيا كالدارا ولوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة، ولن يفتقد الروسونيري أي لاعب آخر.

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سيواصل المدرب ماركو جيامباولو الاعتماد على نفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه المهة خلفًا لجينارو جاتوزو، وسيعتمد على أليسيو رومانيولي بجانب موساكيو في قلب الدفاع، وفي خط الهجوم سيتواجد الثنائي بيونتيك بجانب كاستييخو.

التشكيل | 4-3-1-2

جيانلويجي دوناروما

ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساكيو - دافيد كالابريا

هاكان تشالهانوغلو - لوكاس بيجليا - فابيو بوريني

سوسو

كريشتوف بيونتيك - كاستييخو

الغيابات والتشكيل المتوقع لأودينيزي

سيفتقد أودينيزي الفرنسي مامادو كوليبالي بسبب الإصابة، وسيكون باقي الأوراق جاهزة أمام المدرب إيجور تودور لخوض هذا اللقاء.

سيعتمد المدرب الكرواتي على نفس التشكيل الذي يخوض به مبارياته في الدوري الإيطالي، وسيدفع بالثلاثي سمير سانتوس، تروست إيكونج، رودريجو بيكاو في الخط الخلفي، وسيدفع بكيفين لاسانيا في الأمام لقيادة هجوم الفريق.

التشكيل | 3-4-2-1



خوان أجوستين

سمير سانتوس - تروست إيكونج - رودريجو بيكاوي

جيرمان بيزيلا - ماتو يايالو - رولاندو ماندراجورا - ينس لارسن

رودريجو دي بول - إيناسيو بوسيتو