موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب فريولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ميلان وأودينيزي، وذلك يوم الأحد القادم 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 24 ذو الحجة 1440 هجرياً، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2019-20.

يستهل الروسينوري مشواره هذا الموسم في الكالتشيو وهو قادم من تعادل سلبي بدون أهداف أمام فريق تشيزينا، وذلك ضمن الوديات التي خاضها الفريق في التوقف الماضي، وخاض ميلان ثلاث مباريات في بطولة الكأس الدولية للأبطال، التقى في المباراة الأولى مع فريق بايرن ميونخ وتلقى خسارة بهدف دون رد، ثم وبنفس نتيجة اللقاء الأول خسر من بنفيكا في ثاني المباريات، وتلقى هزيمة في المباراة الثالثة بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.



خاض فريق أودينيزي خمس مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، حيث بدأ بملاقاة فريق رافينا وخسر بهدفين مقابل هدف، ثم التقى في المباراة الثانية مع فريق الهلال السعودي وتلقى هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز على حساب فريق بشكتاش بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر برباعية مقابل هدف من فريق بوروسيا دورتموند، ليختتم مبارياته باكتساح فريق سان لويجي بنتيجة (9-2).

سيفتقد ميلان في اللقاء ضد أودينيزي الثنائي ماتيا كالدارا ولوكاس هيرنانديز بسبب الإصابة، ولن يفتقد الروسونيري أي لاعب آخر.

