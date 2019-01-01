فالنسيا يحول أنظاره تجاه مهاجم ميلان المنبوذ

لتعويض رحيل رودريجو مورينو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام إدارة فالنسيا بمهاجم ميلان أندريا سيلفا، لتعويض رحيل المهاجم رودريجو مورينو بعد انتقاله إلى أتليتكو مدريد.

وبحسب ما ذكره راديو "تارونجا"، فإن المدير الفني لخفافيش الميستايا مارسيلينو جارسيا، قد أعطى الإدارة الضوء الأخضر لضم المهاجم البرتغالي من الروسونيري، لحل معضلة رحيل المهاجم الإسباني، وذلك دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وقضى سيلفا الموسم الماضي مع إشبيلية على سبيل الإعارة، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم مقابل 39 مليون يورو، مع ذلك، لم يفعل النادي الأندلسي هذا البند، نظرًا لمعاناة المهاجم الشاب مع لعنة الإصابات.

وكان مهاجم بورتو السابق، قد بدأ مشواره مع إشبيلية بصورة شبه مثالية، أسفرت عن توقيعه على 7 أهداف في أول 7 مباريات، لكن سرعان ما عاد لنقطة الصفر، بالاكتفاء بتسجيل هدفين فقط في آخر 20 مباراة مع النادي.

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ولفت التقرير إلى أن فالنسيا قد يواجه منافسة من موناكو، الراغب هو الآخر في تجديد دماء الهجوم بعد التخلص من المهاجم الكولومبي رداميل فالكاو، مع التأكيد بأن سيلفا يسابق الزمن للعثور على ناد جديد، لعدم حاجة المدرب الجديد جيامبولو لخدماته.