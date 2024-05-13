موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة هامة وقوية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة من النتائج السلبية، يدخل اللقاء بهدف مصالحة الجماهير ومحاولة الخروج بنقاط المباراة كاملة، والعودة لطريق الانتصارات من أجل محاولة حجز مقعدًا في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

أما نيوكاسل فحاله لا يختلف كثيرًا عن الشياطين الحمر، فيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للاحتفاظ بالمركز السادس الذي يؤهله لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد ونيوكاسل المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي هو يوم الأربعاء 15 مايو 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - نيوكاسل الأربعاء 15 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024: