موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة هامة وقوية ضمن قمة مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين مانشستر يونايتد وآرسنال.

آرسنال يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي، على قمة الترتيب خاصة وأن سيتي لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة من النتائج السلبية، يدخل اللقاء بهدف مصالحة الجماهير ومحاولة الخروج بنقاط المباراة كاملة، والعودة لطريق الانتصارات من أجل محاولة حجز مقعدًا في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد وآرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 12 مايو 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - آرسنال الأحد 12 مايو 2024،

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أونانا خط الدفاع دالوت - ماكتومناي - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا خط الوسط كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز خط الهجوم ماركوس راشفورد - هويلاند - جارناتشو

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024: