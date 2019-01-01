موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد روكدال في كأس الرابطة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، والتي ستكون ضد روكدال على ملعب أولد ترافورد

أحمد جمال

يحل نادي روكدال الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ضيفاً على مانشستر يونايتد يوم الأربعاء القادم 25 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 محرم 1441 هجريًا، والذي سيستضيفه الأولد ترافورد وذلك في إطار الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين 2019-20.

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سيدخل الشياطين الحُمر المباراة وهم في أسوأ حالاتهم الفنية، حيث يقدم لاعبي الريد ديفيلز أداءً لا يرتقي لتاريخ هذا النادي الكبير، فمنذ بداية الدوري والفريق يتخبط في النتائج على الرغم من انتصارهم في الجولة الأولى على تشيلسي برباعية رائعة.

لكن استمرت سلسلة من الأداء السيء والذي أدى إلى تعادلين وهزيمتين آخرهم كانت في الجولة السابقة عندما خسروا من وست هام بهدفين دون رد، ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البطولة من هذه الجولة مثله مثل فرق التصنيف الأول، بينما باقي الفرق قد شاركت في الجولتين السابقتين من أجل التأهل.

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على الجانب الآخر يدخل روكدال المباراة بعدما تخطى بولتون في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد أن فاز بنتيجة (5-2)، واستكمل مشواره في البطولة بانتصاره على كارلايل في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد روكدال والقنوات الناقلة