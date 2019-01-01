مورينيو: مانشستر يونايتد كان سيئًا في الموسم الماضي والوضع لم يتحسن

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه لم يتحسن بشكل واضح منذ رحيله خاصة في الموسم الجديد.

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انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الشكل الحالي للفريق بعد نهاية مواجهة الشياطين الحمر أمام وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو خلال تحليله للمواجهة وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تحقيق ما هو أفضل من ذلك.

وقال مورينيو: "لقد كان الفريق سيئًا في الموسم الماضي لكنني لا أرى تطورات في الوقت الحالي حتى مع وجود ثلاث صفقات جديدة".

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وأضاف: "يجب أن أشيد بتلك الصفقات فمن الواضح أن تأثيرهم إيجابي وأحب ما أشاهدهم يقدمونه للفريق حيث يقدمون جودة كبيرة في مانشستر يونايتد".

واختتم تصريحاته: "الفريق لا يزال يعاني من العديد من الأمور ولا أحب ما أشاهده بشكل عام والنتائج لا يجب أن تشعرنا بالمفاجأة ولا يمكن للفريق أن يخرج من مثل تلك المباريات بأي شيء إيجابي".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد يونايتد في الموسم الماضي عقب الخسارة من ليفربول بثلاثة أهداف.