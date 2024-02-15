تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "الاتحاد".

مانشستر سيتي يدخل المباراة وعينه على مواصلة تشديد الخناق على ليفربول المتصدر، مع تبقي مباراة للسيتي لو فاز بها سيتخطى الريدز.

بينما تشيلسي يطمح لمواصلة الصحوة التي يعيشها مؤخرًا والتي تقوده الآن إلى المركز العاشر بعد فترة من الترنح الذي يتمنى جمهور تشيلسي ألا يستمر.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 17 فبراير 2024 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر سيتي - تشيلسي السبت 17 فبراير 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 الاتحاد عصام الشوالي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع ناثان آكي - مانويل أكانجي. -روبن دياش - كايل ووكر خط الوسط رودري - كيفن دي بروينه خط الهجوم جيريمي دوكو - فيل فودين - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4