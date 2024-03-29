تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة شديدة الأهمية في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من مانشستر سيتي وآرسنال في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك مانشستر سيتي 63 نقطة في المركز الثالث، ويحتل آرسنال المركز الأول برصيد 64 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر سيتي - ليفربول الأحد 31 مارس 2024،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد حفيظ دراجي

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع ناثان آكي - روبن دياش - يوشكو جفارديول خط الوسط رودري - كيفن دي بروينه - برناردو سيلفا - ماتيو كوفاتشيتش خط الهجوم جاك جريليش - فيل فودين - إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3