موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي بوروسيا دورتموند نادي مانشستر سيتي في ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

فاز السيتي على دورتموند في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ويحتاج أصحاب الأرض للفوز بهدفٍ دون رد للتأهل على حساب الأزرق السماوي.

تاهل مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بعد أن فاز عليه 4-0 بمجموع نتائج الذهاب والإياب، أما بوروسيا دورتموند فقد تخطى نادي إشبيلية في الدور السابق من دوري الأبطال.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند هو الأربعاء 14 أبريل 2021، الموافق 2 رمضان 1442 هجريًا، بملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند؟

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي سيجنال إيدونا بارك الأربعاء 14 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 2

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

يغيب عن بوروسيا دورتموند أكسيل فيتسيل ومارسيل شميلزر وسانشو وزاجادو وموكوكو للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب إيدين تيرزيتش على التشكيل الآتي..

Class is permanent 💎 pic.twitter.com/nI0ABYMS7V — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 12, 2021

التشكيل | 4-1-4-1

مارفين هيتز

رافائيل جيريرو - ماتس هوملس - مانويل أكانجي - ماتيو موري

إيمري تشان

ماركو رويس - محمود داوود - جودي بيلينجهام - أنسجار ناوف

إرلينج هالاند



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يغيب عن مانشستر سيتي لابورت للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على التشكيل الآتي..

جدية 🏋️‍♂️

التزام ⚡

تركيز 👀



الاستعداد متواصل لمواجهة دورتموند 🙌



🔷 #السيتي pic.twitter.com/OoSz1UG0fs — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 12, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبن دياش - جون ستونز - كايل ووكر

إلكاي جوندوان - رودري

فيل فودين - كيفن دي بروينه - رياض محرز

بيرناردو سيلفا