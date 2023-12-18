موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ووست هام في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول الإنجليزية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ليفربول ووست هام، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024.

ليفربول نجح في الوصول إلى ربع النهائي، بعد تخطي عقبة ليستر سيتي في الدور الثالث، بثلاثة أهداف لهدف، وفاز على بورنموث بهدفين مقابل هدف في الدور الرابع.

بينما ضمن وست هام مقعده في ربع النهائي، بعد الفوز على لينكولن سيتي بهدف نظيف في الدور الثالث، ثم التغلب على آرسنال في الدور الرابع بثلاثة أهداف لهدف.

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ما موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024، هو الأربعاء 20 ديسمبر 2023، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات البطولات الإنجليزية على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة ليفربول ووست هام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - وست هام الأربعاء 20 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 آنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع:

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - إبراهيما كوناتيه - تيسميكاس

إندو - كورتيس - هارفي إليوت

جاكوبو - جوردون - لويس دياز

تشكيل وست هام المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

فابيانسكي

فلاديمير كوفال - كورت زوما - نايف أكرد - إيمرسون

سوسيك - ألفاريز

لوكاس باكيتا - ورد براوس - قدوس

بويون