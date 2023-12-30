موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول، مباراة كبيرة ستجمع بين ليفربول، ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي..

ليفربول، نجح في تحقيق فوزًا هامًا بالجولة الماضية على حساب بيرنلي بهدفين دون رد، ليصل إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية، للانفراد بصدارة البريمرليج.

أما نيوكاسل، فيعاني بشكل كبير في الفترة الماضية، إذ خسر الفريق في آخر مباراتين له، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط، والخروج بنتيجة إيجابية من معقل الريدز.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين 1 يناير 2024 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

متابعو المباريات عبر البث المباشر سيجدون المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - نيوكاسل الإثنين 1 يناير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

جو جوميز. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

جاكوبو - داروين نونيز - محمد صلاح