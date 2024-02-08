تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل بيرنلي ضيفًا على ليفربول ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "أنفيلد".

مباراة هامة في سياق البطولة، نظرًا لأن ليفربول لا يريد خسارة أي نقاط مجددًا بعد أن هزمه آرسنال الجولة الماضية ومنح مانشستر سيتي فرصة التصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول وبيرنلي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - بيرنلي السبت 10 فبراير 2024

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3