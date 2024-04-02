تعرف على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد بونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وشيفيلد يونايتد في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك ليفربول 67 نقطة في المركز الأول، ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير وبات الفريق الأول المهدد بالهبوط إلى التشامبونشيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة الهامة..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 4 أبريل 2024، على ملعب انفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - شيفيلد يونايتد الخميس 4 أبريل 2024،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 2 أنفيلد حفيظ دراجي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3