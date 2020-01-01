موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليدز في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في افتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ليفربول لحملة الدفاع عن لقبه، ويبدأ بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز تمكنوا أخيرًا من إدراك لقب البريميرليج بعد 30 عامًا من الغياب، وبالنسبة لكلوب ورفاقه فإن الهدف الأول لهم هذا الموسم هو مواصلة الهيمنة على البطولة المحلية.

بينما ليدز يونايتد الذي يُصنف كأحد أبرز الأندية في تاريخ إنجلترا، فيعود أخيرًا إلى الدوري بعد فترة طويلة من الوجود في الدرجات الأدنى، والهدف واضح وهو الاستمرار وسط الكبار.

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مباراة يتوقع أن تكون تكتيكية كبيرة، فيُشرف على الضيوف مارسيلو بيلسا، أحد أهم المدربين في عالم كرة القدم، ما يؤكد أنهم لن يكونوا لقمة سائغة في فم كتيبة كلوب.

الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد ليدز؟

يلتقي ليفربول أمام ليدز مساء السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 24 محرم 1442 هجريًا، على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليدز؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.