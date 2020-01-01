رسميًا .. ليدز يونايتد يضم رودريجو مورينو

ليدز يونايتد مع بييلسا قادم بقوة في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليدز يونايتد رسميًا التعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني رودريجو مورينو نجم نادي فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.

وكان ليدز يونايتد قد صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد بقيادة مدربه مارسيلو بييلسا لصناعة ثورة جديدة في البريميرليج.

وستكلف الصفقة خزائن ليدز يونايتد 30 مليون يورو إضافة إلى نحو 10 ملايين كمتغيرات، على أن تكون مدة العقد 4 سنوات وينتهي في صيف العام 2024.

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ويعتبر هذا هو سوق الانتقالات الصيفية الثالث على التوالي الذي يدخله رودريجو مورينو ولكن في هذه المرة تمت الأمور ورحل بالفعل عن فالنسيا.

في الصيف الماضي، اقترب رودريجو من المغادرة إلى أتلتيكو مدريد لكن الأمور لم تتم، وكان اللاعب على رادار برشلونة ولكن الأمور أيضًا لم تنتهِ بالنجاح.

وحسب المصادر الصحفية الإسبانية سيكون نجم ريال مدريد الشاب بورخا مايورال هو اللاعب المعوض لمورينو في فالنسيا الذي يستغني عن عدد من نجومه بسبب القرارات المفاجئة من مالك النادي بيتر ليم.

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يذكر أن فالنسيا قد أعلن هذا الصيف رحيل داني باريخو إلى فياريال وفيران توريس إلى مانشستر سيتي، واليوم يغادر رودريجو مورينو إلى ليدز يونايتد.