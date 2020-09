موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول للقاء آرسنال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويستضيف الريدز اللقاء على ملعب أنفيلد، يوم الإثنين الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

شهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، حيث أحرز أهداف المباراة اللاعب ساديو ماني في الدقيقة ٥٠ وفي الدقيقة ٥٤، وأضاع جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي ضربة الجزاء المحتسبة لصالح فريقه في الدقيقة ٧٥.

الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ويتضمن العديد من الفرق والأندية التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويأمل ليفربول الحفاظ على اللقب ويسعى لجمع النقاط والفوز بالصدارة.

وأيضاً شهدت الجولتين فوز الجانرز في مبارياته، حيث فاز الفريق في مباراة الجولة الأولى أمام نادي فولهام بثلاثية نظيفة مقابل لاشيء، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في مباراته في الجولة الثانية أمام فريق وست هام بنتيجة ٢-١.

كان آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري انتهى بفوز الحُمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعد الجانرز من الفرق القوية ذات الشعبية والجماهيرية العريضة في العالم بأكمله، حصد الفريق بطولة الدوري ١٣ مرة في تاريخه آخرها في ٢٠٠٤، ويشتاق جماهيره للفوز باللقب، وينتظر الجميع لقاء حماسي وممتع بين الفريقين.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

يغيب عن ليفربول جويل ماتيب وتشامبرلين للإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

من المتوقع أن يعتمد كلوب على التشكيل الآتي في مباراة آرسنال، حيث أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفي خط الهجوم ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

يغيب عن الفريق موستافي وروي ومارتينيلي وتشامبرس للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

