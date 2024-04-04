تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، على ملعب سيلهرست بارك.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة ملاحقة ليفربول وآرسنال على قمة ترتيب الدوري.

وتحتل كتيبة بيب جوارديولا، المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة كريستال بالاس، ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 6 أبريل 2024، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مصر، الثانية والنصف عصراً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كريستال بالاس - مانشستر سيتي السبت 6 أبريل 2024،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 سيلهرست بارك

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-