تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل تشيلسي ضيفًا على كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "سيلهرست بارك".

ويسعى تشيلسي، لمصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ الخسارة في آخر مباراتين، لتحسين وضع الفريق، ومحاولة الاقتراب من المراكز المتقدمة المؤهلة للبطولات الأوروبية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي هو يوم الإثنين 12 فبراير 2024 على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة كريستال بالاس وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كريستال بالاس - تشيلسي الإثنين 12 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

سيلهرست بارك

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشتينو المباراة بالتشكيل التالي:-