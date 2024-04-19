تعرف على موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من فولهام وليفربول في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

ليفربول بعد فقدانه الصدارة في أسبوعين فقط لمانشستر سيتي وحلوله في المركز الثالث يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وفولهام هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب كرافين كوتدج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فولهام - ليفربول الأحد 21 أبريل 2023

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 كرافين كوتدج حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3