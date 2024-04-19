مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من فولهام وليفربول في البريمييرليج في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.
ليفربول بعد فقدانه الصدارة في أسبوعين فقط لمانشستر سيتي وحلوله في المركز الثالث يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
ما هو موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
موعد مباراة ليفربول وفولهام هو يوم الأحد 21 أبريل 2024، على ملعب كرافين كوتدج.
المباراة التالية
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.
وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي.
هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|فولهام - ليفربول
|الأحد 21 أبريل 2023
18:30 السعودية، 17:30 مصر
|beIN Sports HD 1
|كرافين كوتدج
|حفيظ دراجي
التشكيل المتوقع لليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024
من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
أليسون بيكر
|خط الدفاع
|أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
|خط الوسط
|أليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو - كورتيس جونز
|خط الهجوم
|لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز