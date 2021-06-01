موعد مباراة فرنسا ضد ويلز والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب ويلز الودية الاستعدادية ليورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يبدأ المنتخب الفرنسي مبارياته الودية الاستعدادية ليورو 2020 يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، عندما يلتقي مع منتخب ويلز في ستاد أليانز ريفيرا الخاص بنادي نيس.

أنهى الديك الفرنسي في المركز الأول في المجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أوروبا، أما المنتخب الويلزي فقد تأهل للنهائيات بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

أوقعت قرعة يورو 2020 المنتخب الفرنسي في المجموعة الثامنة القوية جدًا، حيث يتواجد معه منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر، أما منتخب ويلز فينافس في المجموعة الأولى الصعبة أيضًا بتواجد إيطاليا وتركيا وسويسرا.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة فرنسا وويلز الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة فرنسا ضد ويلز؟

موعد مباراة فرنسا ضد ويلز هو يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، الموافق 21 شوال 1442 هجريًا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد ويلز؟

ستذاع مباراة فرنسا ضد ويلز الودية على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS PREMIUN 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - ويلز الأربعاء 2 يونيو 2021،

21 شوال 1442،

21:05 مصر، 22:05 السعودية beIN SPORTS PREMIUN 1. أليانز ريفيرا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

من المتوقع أن تكون مباراة فرنسا ضد ويلز هي الأولى لكريم بنزيما مع المنتخب بعد عودته، وقد يمنح ديديه ديشان الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة أمثال مايك ماينان حارس نيس الفرنسي، وجوليس كوندي مدافع إشبيلية الإسباني.

Rondo rules are simple... If they make it to 2⃣0⃣ passes, you have to do 5⃣ push-ups! 😁 pic.twitter.com/1ONrIuVE0x — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 31, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مايك ماينان

لوكاس دين - كليمون لونجليه - جوليس كوندي - ليو دوبوا

موسى سيسوكو - أدريان رابيو

توماس ليمار - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لمنتخب ويلز

لم يشارك بن دافيز مع منتخب ويلز ضد فرنسا للإصابة، كذلك لم يتم استدعاء جو ألين للإصابة أيضًا.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Tom Lockyer will now be part of @Cymru 's 26 player squad for #EURO2020 following an injury to James Lawrence. #TogetherStronger — FA WALES (@FAWales) May 31, 2021

التشكيل | 3-4-3

داني وارد

كريس ميبهام - توم لوكير - جو رودون

جوني ويليامز - جو موريل - آرون رامزي - كريس جينتر

دان جيمس - كيفر مور - جاريث بيل