موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، مباراة ضمك والأهلي، والتي تقام ضمن الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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واستعاد الأهلي توازنه بعد الخسارة القاسية أمام الهلال في الكلاسيكو، بتحقيق فوز ثمين على حساب الرياض بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

فوز "الراقي" على الرياض رفع رصيد الأهلي إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن التعاون الثالث، وثلاث نقاط عن النصر الوصيف.

أما ضمك، صاحب الأرض، فتعادل سلبيًا مع التعاون في الجولة الماضية، ليحصد نقطة جديدة، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة، يحتل بها المركز 11 في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ضمك والأهلي في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ضمك و الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ضمك والأهلي في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 9 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ضمك والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الأهلي الخميس 9 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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