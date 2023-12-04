تعرف على موعد مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الجولة 15 الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من شيفيلد يونايتد وليفربول، في الجولة الخامسة عشر من البريمييرليج 2023-2024، في موسمه المثير الرائع في الوقت الراهن.

ليفربول، نجح في الجولة الماضية في تحقيق فوزًا ثمينًا ومثيرًا، على حساب فولهام ليواصل ملاحقة آرسنال على قمة الترتيب، ليصل إلى المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

أما شيفيلد فيعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويتذيل جدول الترتيب بخمس نقاط، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز تساعده في مشواره للهروب من منطقة الهبوط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول هو يوم الأربعاء 6 ديسمبر ديسمبر 2023، على ملعب برامول لين.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شيفيلد يونايتد - ليفربول الأربعاء 6 ديسمبر 2023،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 برامول لين

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تسيميكاس

دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح