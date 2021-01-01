موعد مباراة ريال مدريد ضد ويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ويسكا في الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإسباني 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

بعد تلقيه هزيمة في الجولة الماضية من ليفانتي بهدفين مقابل هدف، يحل ريال مدريد ضيفًا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

بعد سلسلة متواصلة من الهزائم استمرت لخمسة مباريات متتالية، تمكن ويسكا من التعادل مع فياريال ثم الفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ظل صراعه للبقاء في الليجا حيث يقع في المركز العشرون متذيلاً جدول الدوري.

يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 20 مباراة، متعادلاً مع غريمة التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد ضد ويسكا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد ويسكا؟

تقام مباراة ريال مدريد وويسكا في الدوري الإسباني يوم السبت 6 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 24 جمادى الآخر 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ويسكا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ويسكا كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ويسكا - ريال مدريد إل ألكوراز السبت 6 فبراير 2021،

24 جمادى الآخر 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

عدد من الغيابات في صفوف ريال مدريد قبل مباراة نادي وسيكا، فقد تحصل ميليتاو على بطاقة حمراء في المباراة السابقة، كما سيغيب للإصابة إيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وفيديريكو فالفيردي وداني كارباخال ورودريجو، كما يغيب ناتشو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ما هو التشكيل المتوقع لويسكا؟

يغيب عن نادي ويسكا في مباراة ريال مدريد بابلو إنسوا وخوان كارلوس ريال بسبب فيروس كورونا، ويغيب بيدرو موسكيرا وساندرو راميريز وأنطونيو فاليرا وشيخ دوكوريه للإصابة.

👀 ¡Mirad quién ha vuelto hoy!



Juan Carlos Real vuelve a entrenarse con el grupo tras superar el covid-19, a 3️⃣ días del #HuescaRealMadrid



¡Bienvenido de nuevo, JC! 🤗 pic.twitter.com/CAeIy5xmcH — SD Huesca (@SDHuesca) February 3, 2021

التشكيل | 3-5-2

ألفارو فيرنانديز

جاستون سيلفا - ديميتريس سيوفاس - خورخي بوليدو

خافي جالان - ميكيل ريكو - إدريسا دومبيا - خايمي سيواني - بابلو مافيو

شينجي أوكازاكي - رافا مير